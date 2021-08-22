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В России началась разработка нового самолета "судного дня"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Авиационная промышленность приступила к работе над новым самолетом "судного дня" на замену Ил-80, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство", - заявил Мантуров, отвечая на вопрос о разработке нового воздушного командного пункта на замену Ил-80.

"Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения", - подчеркнул министр промышленности.

Новый самолет "судного дня" для замены Ил-80 могут создать на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор - на базе глубоко модернизированного транспортника Ил-76, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2020 года первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.

В СМИ воздушные командные пункты часто называют "самолетами судного дня", так как они могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. С борта самолета можно управлять всеми видами вооруженных сил - сухопутными подразделениями, флотом, авиацией и стратегическими ракетными комплексами. Главная отличительная особенность - отсутствие иллюминаторов на фюзеляже, чтобы обезопасить пассажиров от последствий ядерного взрыва.

Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.

Ил-80 - один из наиболее засекреченных самолетов Минобороны России. По данным открытых источников, всего на вооружение было принято четыре Ил-80.

Минпромторг РФ Минобороны РФ Денис Мантуров

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