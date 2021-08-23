Посещение двух природных парков на Камчатке закрыли из-за пожароопасности

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Природный парк "Вулканы Камчатки" приостановил выдачу разрешений на посещение Ключевского и Быстринского парков из-за высокой пожароопасности, сообщается на сайте парка в понедельник.

"В связи с высоким классом пожароопасности выдача разрешений на посещение Ключевского и Быстринского временно приостановлена по указанию Агентства лесного хозяйства Камчатского края", - говорится в сообщении.

Ограничения продлятся до снижения класса опасности, отмечают в администрации парка. Как сообщало ранее ГУ МЧС, на юге Камчатки объявлен третий и четвертый класс пожароопасности в лесах.