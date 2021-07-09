Дым от лесных пожаров в соседних регионах накрыл Чукотку

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дым, предположительно от лесных пожаров в распложенных рядом регионах, окутал три населенных пункта на Чукотке, сообщил в пятницу окружной главк МЧС.

"9 июля наблюдалось задымление в городском округе Анадырь, поселках Угольные Копи и Шахтерский. В ходе разведки действующих природных пожаров в окрестностях городского округа Анадырь обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Предположительно причиной задымления стал шлейф дыма от природных пожаров в Магаданской области и на Камчатке, сообщает МЧС. Дым рассеется, когда изменится направление ветра. Спасатели при сильном задымлении рекомендуют оставаться в помещениях, на улицу выходить в масках, автомобилистов призывают быть особенно внимательными на дорогах.

По информации Авиалесоохраны, на Чукотке полыхают семь природных пожаров на площади более 18 тыс. га. Природных пожаров вблизи населенных пунктов нет.