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В Хакасии не допустят к работе учителей без прививок от COVID

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Школьные педагоги в Хакасии, не прошедшие к началу учебного года вакцинацию от COVID-19, будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты, сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра образования региона Ларису Гимазутину.

"Непривитые сотрудники 1 сентября будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Будем искать варианты составления расписания так, чтобы все дети учились. Срыва учебного процесса мы не допустим", - цитирует пресс-служба Гимазутину.

Она отметила, что в целом более 85% работников учреждений, подведомственных Минобрнауки Хакасии, привито от COVID-19, при этом прививочная кампания в педагогических коллективах продолжается.

Министр также добавила, что школьные линейки в регионе отменяться не будут. Их рекомендовано проводить на свежем воздухе для классов одной параллели с соблюдением всех эпидемиологических требований. При этом необходимо учитывать санэпидобстановку, которая складывается в каждом конкретном населенном пункте.

Присутствие на линейках родителей также будет разрешено, но при обязательном наличии маски и с соблюдением социальной дистанции.

Как сообщалось, план по вакцинации от COVID-19 в Хакасии выполнен более чем на 64%. По данным на 23 августа, общее количество привитых от COVID-19 в республике составляет 157 289 человек, завершили вакцинацию 132 944 жителя республики.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлен 161 новый случай COVID-19. Всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрировано 34 050 случаев заболевания, 28 735 человек выздоровели, 872 скончались.

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Хроника 09 января 2020 года – 23 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Хакасия Коронавирус

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