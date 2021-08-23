Главред "МК" сохранит украинскую редакцию издания

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Украинская редакция "Московского комсомольца" продолжит работать на Украине и после решения президента Владимира Зеленского заблокировать доступ к сайту издания, сообщил "Интерфаксу" главный редактор "МК", глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

"Это никак не повлияет на издание. У нас аудитория есть, а потом современные методы интернета позволяют, если нужно, обойти ограничения. Наша украинская редакция продолжит работу, пока мы никаких проблем для этого не видим", - сказал он.

Главред не исключил, что обжалует решение о блокировке, если это посоветуют юристы. С украинскими коллегами он ситуацию тоже еще не успел обсудить.

Гусев не знает, за что "МК" попал под санкции. Он напомнил, что оказался в числе первых россиян, которым закрыли въезд на Украину.

Редакция готова присылать президенту Зеленскому бумажную версию газеты, если он не хочет читать "МК" в электронном виде, добавил Гусев.

Зеленский 22 августа своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке доступа к сайтам 12 российских компаний, и еще двух компаний, связанных с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Под санкции, в частности, попали сайты "Ростелекома", группы "МК", АО "Бизнес ньюс медиа" и газеты "Ведомости", Ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь".