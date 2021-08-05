"Девочку из шкафа", изъятую у матери, передали родственникам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Годовалую девочку из Карпинска, которую мать после родов полгода скрывала, прятала в шкафу и недокармливала, передали на воспитание родственникам в Свердловской области, сообщил "Интерфаксу"уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

3 августа 2021 года прокуратура Карпинска направила в суд дело матери девочки.

По версии следствия, девочка родилась в апреле 2020 года. Мать с конца апреля по октябрь оставляла ее на длительное время дома одну - без присмотра и питания, а также помещала ее в спортивную сумку и запирала в шкафу. Она не обращалась к врачам, когда у ребенка проявились признаки заболевания, считает следствие.

В октябре 2020 года знакомые матери случайно нашли девочку у нее дома в шкафу. По данным следствия, ребенок был сильно истощен и у него наблюдалась задержка физического развития.

Девочку передали полиции и врачам, она прошла лечение в одной из больниц Екатеринбурга, набрала вес, после чего была отправлена в госучреждение.

Матери было предъявлено обвинение по ст. 125 УК (оставление в опасности), ст. 117 (истязание), ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а также ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Экспертиза признала женщину вменяемой.

Она находится на свободе под запретом определенных действий.