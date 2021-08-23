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Прокуратура проверит действия самарских властей на фоне пожара в нацпарке

Прокуратура проверит действия самарских властей на фоне пожара в нацпарке
Пожары в Самарской области
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура проведет проверку действий местных властей в связи с крупным природным пожаром в Борском районе Самарской области, перекинувшимся в выходные на два села, сообщает генеральная прокуратура РФ.

В сообщении надзорного ведомства отмечается, что огнем были уничтожены строения, в том числе жилые частные дома.

Сотрудники прокуратуры координируют работу по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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Пожары охватили юго-восток Самарской области в субботу, 21 августа, когда в результате возгорания в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". Всего огнем на юго-востоке региона пройдено 5 тыс. га, в нацпарке - 700 га. В понедельник, 23 августа, площадь пожара удалось уменьшить до 20 га.

Работа пожарных осложняется сильной жарой - местами воздух раскаляется до 40 градусов, снижение температуры ожидается не ранее среды.

Накануне правительство Самарской области запросило у Минобороны РФ и МЧС РФ дополнительную поддержку для тушения пожара. В понедельник в регион прибывает еще один вертолет Ми-8, во вторник - самолёт Бе-200.

СУ СКР по Самарской области начало проверку в связи с природным пожаром.

Нацпарк "Бузулукский бор" расположен на территории Самарской и Оренбургской областей, его площадь - 1067,88 кв. м.

Самарская область Бузулукский бор

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