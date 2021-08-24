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Площадь пожара на юго-востоке Самарской области уменьшилась до 6 га

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют три очага природного пожара в Борском районе Самарской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На территории Борского района остаются действовать три очага пожара, один из которых - на территории национального парка "Бузулукский бор". Площадь активного горения и тления в национальном парке на данный момент составляет менее одного гектара, еще пять - на территории государственного лесного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о локализации пожара пока говорить преждевременно. Угроза населенным пунктам Борского района снята. На случай возгорания выставлены пожарные машины, трактора, произведена дополнительная опашка.

"Нам удалось сделать просеки, и мы очаг возгорания окружили. В ближайшее время постараемся дотушить ранцевыми огнетушителями и продолжим создание минерализованной полосы ручным способом, автомобили туда проехать не смогут. Всю ночь будем караулить на случай усиления ветра, который может привести к распространению огня", - цитирует пресс-служба слова директора национального парка "Бузулукский бор" Андрея Латыпова, сказанные в ходе оперативного штаба.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров указал, что эта ночь станет ключевой, так как очень важно не выпустить пожар с одного гектара.

"Давайте все для этого сделаем. Нужно держать границы. Давайте просчитаем возможную угрозу и при необходимости усилимся. Главное - ночью огонь удержать, потому что в это время суток тушить запрещено, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Но удержать огонь в границах, чтоб добить его днем, - это главная задача", - отметил Азаров.

Пожары охватили юго-восток Самарской области 21 августа, когда в результате возгорания в селе Гвардейцы под Самарой после несанкционированного пала сухой растительности огонь перекинулся на национальный парк "Бузулукский бор". Всего огнем на юго-востоке региона пройдено 5 тыс. га, в нацпарке - 700 га. В понедельник площадь пожара удалось уменьшить до 15 га.

Работа пожарных осложняется сильной жарой - местами воздух раскаляется до 40 градусов, снижение температуры ожидается не ранее среды.

Нацпарк "Бузулукский бор" расположен на территории Самарской и Оренбургской областей, его площадь - 1067,88 кв. м.

Самарская область Борский район

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