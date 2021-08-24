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Пожар в Мордовском заповеднике перешел на лесничество

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Два активных очага возгорания площадью 65 га тушат в Мордовском природном заповеднике, огонь распространился на территорию лесничества, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике во вторник.

Отмечается, что площадь активного горения в северо-западной части заповедника составляет 5 га, площадь, пройденная огнем, составляет 5950 га. В северо-восточной части площадь активного горения - 60 га. Площадь, пройденная огнем, составляет 4000 га.

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По последним данным, огонь с территории заповедника со второго очага распространился на один квартал территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества, это территории лесного фонда Мордовии. Площадь пожара составляет 100 га.

Мордовский заповедник находится на территории Темниковского района республики, Краснослободский район - юго-восточнее от него.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа.

В Нижегородской области и Мордовии введён режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования из-за природных пожаров на территории заповедника "Заповедная Мордовия".

Мордовия

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