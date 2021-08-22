Два пожара тушат на территории Мордовского заповедника

Тушение лесных пожаров в Мордовии Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ поможет с техникой Мордовии для тушения пожара в природном заповеднике, борьба с которым продолжается более двух недель, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.

Ситуацию с лесными пожарами обсудили глава Минприроды РФ Александр Козлов и врио главы Мордовии Артем Здунов.

Первое возгорание в заповеднике было зафиксировано 3 августа, актуальная площадь, пройденная огнем в западной части заповедника, составляет 5950 га. В работах по ликвидации возгораний задействованы семь самолетов, в том числе самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России, шесть самолетов ИЛ-76 Минобороны России, пять вертолетов.

"Но, как я понимаю, дополнительно нужна тяжелая техника, чтобы разгрести образовавшиеся завалы, чтобы не допустить более масштабного разгорания", - приводятся в сообщении слова Козлова.

Здунов в ответ сообщил, что решить вопрос обеспечения техникой регион сможет только при условии финансовой помощи Минприроды России.

"Стороны договорились, что уже в ближайшее время региональные власти начнут поиск необходимой техники", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ликвидации возгорания в заповеднике препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия. По последним данным регионального МЧС, площадь активного горения составляет 130 га. В связи с угрозой распространения огня введен режим ЧС в Ельниковском районе, который находится в непосредственной близости от территорий заповедника. По данным администрации района, пожар может перейти в два населенных пункта.

Накануне возгорание из заповедника перешло на лесной массив соседней Нижегородской области, где утром в воскресенье площадь активного горения составила 3 га. В близлежащем районе Первомайска созданы несколько боевых участков тушения пожара, спасатели предпринимают все усилия для недопущения перехода огня на населенные пункты Стеклянный, Берещино, Берещино, Лесозавод, Первомайск, Конновка.