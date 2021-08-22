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Два пожара тушат на территории Мордовского заповедника

Два пожара тушат на территории Мордовского заповедника
Тушение лесных пожаров в Мордовии
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии РФ поможет с техникой Мордовии для тушения пожара в природном заповеднике, борьба с которым продолжается более двух недель, сообщается на сайте ведомства в воскресенье.

Ситуацию с лесными пожарами обсудили глава Минприроды РФ Александр Козлов и врио главы Мордовии Артем Здунов.

Первое возгорание в заповеднике было зафиксировано 3 августа, актуальная площадь, пройденная огнем в западной части заповедника, составляет 5950 га. В работах по ликвидации возгораний задействованы семь самолетов, в том числе самолет-амфибия БЕ-200 МЧС России, шесть самолетов ИЛ-76 Минобороны России, пять вертолетов.

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"Но, как я понимаю, дополнительно нужна тяжелая техника, чтобы разгрести образовавшиеся завалы, чтобы не допустить более масштабного разгорания", - приводятся в сообщении слова Козлова.

Здунов в ответ сообщил, что решить вопрос обеспечения техникой регион сможет только при условии финансовой помощи Минприроды России.

"Стороны договорились, что уже в ближайшее время региональные власти начнут поиск необходимой техники", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ликвидации возгорания в заповеднике препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия. По последним данным регионального МЧС, площадь активного горения составляет 130 га. В связи с угрозой распространения огня введен режим ЧС в Ельниковском районе, который находится в непосредственной близости от территорий заповедника. По данным администрации района, пожар может перейти в два населенных пункта.

Накануне возгорание из заповедника перешло на лесной массив соседней Нижегородской области, где утром в воскресенье площадь активного горения составила 3 га. В близлежащем районе Первомайска созданы несколько боевых участков тушения пожара, спасатели предпринимают все усилия для недопущения перехода огня на населенные пункты Стеклянный, Берещино, Берещино, Лесозавод, Первомайск, Конновка.

Мордовия Минприроды РФ Нижегородская область

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