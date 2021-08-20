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Площадь пожара в Марий Эл достигла 600 га

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл значительно расширился, его площадь выросла до 600 га, снова возникла угроза поселку Сосновый бор, откуда 19 августа эвакуировали людей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Вновь объявлена угроза поселку Сосновый бор. Населенные пункты Шап и Студенка защищены", - сказал представитель управления.

По его словам, из-за сухой и жаркой погоды огонь из низового быстро переходит в верховой, а ветер меняет направление пожара.

Пожар в Медведевском районе тушат с 19 августа. Сначала его площадь составляла 120 га.

Из-за пожара вывезли отдыхающих из санатория в Сосновом бору, в Студенке пожар сжег несколько построек пилорамы и баню, из поселка Шап эвакуировали детей из лагерей отдыха и людей из санаториев. Частично ограничено движение по федеральной дороге "Вятка", в МЧС отметили, что объезд закрытого участка составит около 90 км.

Из-за сухой и жаркой погоды в республике установлен четвертый класс пожарной опасности в лесах, введен противопожарный режим. В пятницу, по прогнозам синоптиков, в регионе вновь ожидается высокая температура - выше 30 градусов.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
Марий Эл МЧС Шап Студенка Сосновый бор

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