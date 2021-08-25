Лавров и Шалленберг поспорили о желании Вены направить делегацию в Крым

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - После переговоров в Вене с министром иностранных дел Австрии глава российского МИД выразил уверенность, что было бы в интересах Австрии направить официальную делегацию в Крым. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг возразил, что такого желания и планов у Вены нет.

На их совместной пресс-конференции Лаврова спросили, заинтересована ли Россия в посещении Крыма официальной делегацией из Австрии, а Шалленберга - нет ли у его ведомства таких планов ради оценки ситуации с правами человека на полуострове.

"Я был бы двумя руками "за". Чем больше людей приезжает в Крым, тем объективнее становится их восприятие происходящего на полуострове, в этом регионе Российской Федерации, - сказал министр. - Я убежден, что желание у Австрии есть, но насколько Австрия будет готова нарушать европейскую солидарность, я не знаю".

"Не хочу тебя разочаровывать, Сергей, но в настоящий момент нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым", - сказал на это Шалленберг.

Лавров в ответ попросил журналистов зафиксировать, что у министра иностранных дел Австрии нет желания узнать, что на самом деле происходит в Крыму. "Но я все равно его приглашаю, и в Москву, и в другие наши города, в том числе в Крыму", - сказал российский министр.

Приглашение посетить Москву Шалленберг принял, относительно Крыма - промолчал.

Комментируя прошедший в Киеве форум "Крымская платформа", глава российского МИД отметил, что "если есть люди, которые хотят заниматься виртуальной политикой, для них и пандемии никакой не надо, а если мы хотим заниматься реальной политикой, нужно руководствоваться реалиями".

Требование участинков форума к России "немедленно пустить представителей различных международных организаций, которые должны посмотреть, как уважаются и соблюдаются права человека в Крыму" министр назвал формулировкой для тех, кто не хочет знать факты.

"А для тех, кто занимается фактами, им хорошо известно, что мы многократно приглашали специальных представителей и ОБСЕ, и Совета Европы, и ООН приехать и посмотреть, как обстоят дела с правами человека в Крыму, - добавил Лавров. - А те, кто продолжает поддерживать непонятный режим в Крыму, они должны так и продекларировать: "Мы хотим, чтобы Киев возымел верх в этом споре". Это тупиковый путь, все это понимают, но солидарность, которая была проявлена членами НАТО и Евросоюза на позавчерашнем мероприятии, которое походило на спектакль, никуда не исчезает, это ложно понятая солидарность, мы ничего с этим поделать не можем".

24 августа российский МИД предупредил, что рассматривает участие в "Крымской платформе" отдельных стран и организаций как посягательство на территориальную целостность России и что это скажется на отношениях с этими государствами и организациями.

25 августа, комментируя позицию Турции по Крыму, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это существенным разногласием, но заверил, что Москва готова в дискуссии доказать правильность своей позиции и ошибочность позиции Анкары.