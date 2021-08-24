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Особый противопожарный режим введен на большей части Югры

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Особый противопожарный режим из-за жаркой погоды и риска возникновения лесных пожаров введен в 13 муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает ГУ МЧС РФ по округу.

Жителям городов Урай, Нижневартовск, Пыть-Ях, Лангепас, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, а также в Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Сургутского районов запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, листву, готовить еду на открытом огне и посещать леса.

По данным "Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в Югре 22-25 августа местами прогнозируется аномально-жаркая погода с температурой воздуха до 31 градуса жары, 24-26 августа местами ожидается пятый класс горимости.

В составе Ханты-Мансийского автономного округа 22 муниципальных образования.

Лесные пожары в России

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Республика Саха (Якутия)Национальный парк "Ленские столбы", ЯкутияРеспублика КарелияСело Магарас, ЯкутияЯкутскСуоярвский район, КарелияЯкутияСуоярвский район, Республика КарелияЯкутияРеспублика Карелия
Республика Саха (Якутия)
ХМАО

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