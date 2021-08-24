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Путин обещал проиндексировать довольствие военных на уровне выше инфляции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин попросил Госдуму заложить в бюджеты 2022 и 2023 года индексацию довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на уровне выше инфляции. Он сказал это на пленарном заседании съезда "Единой России".

Он отметил, что в курсе определенных диспропорций в уровнях дохода военнослужащих министерства обороны, правоохранительных органов.

"Здесь, безусловно, должны быть приняты решения, которые гармонизируют эту ситуацию. Соответствующее поручение у правительства есть. Если нужна будет какая-то поддержка на уровне законодателей - тоже обращаю ваше внимание на это, - сказал Путин. - Не буду вдаваться сейчас в детали, но правительство поручение на этот счет имеет и работает над этим. Мы эту проблему решим".

На этом же съезде он пообещал, что всем пенсионерам в 2022 году проиндексируют пенсию на уровне выше инфляции, и напомнил, что подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.

22 августа президент обсудил с единороссами предложение выплатить работающим и не работающим пенсионерам единовременно по 10 тысяч рублей, а военнослужащим - в среднем по 15 тысяч рублей. Он объяснил, что инфляция в 6,5% "подъедает" пенсионные накопления граждан и им нужно помочь. Он предложил единороссам, когда они сформируют фракцию в Госдуме по итогам выборов, оформить эту инициативу законодательно, но уже 24 августа подписал указ о выплатах пенсионерам.

24 августа на съезде президент напомнил о решении выплатить военным по 15 тысяч рублей и предложил распространить эту выплату на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Госдума Единая Россия Владимир Путин

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