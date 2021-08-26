Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РФ пока не решила, сколько мигрантов из Афганистана она готова принять

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россия пока не решила, сколько мигрантов из Афганистана она готова принять, позиция по этому вопросу будет формулироваться по мере прояснения ситуации в этой стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииОколо тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из АфганистанаОколо тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из АфганистанаЧитать подробнее

"Нет, какой-то сформулированной позиции на этот счёт нет", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, выработана ли позиция о том, сколько желающих покинуть Афганистан готова принять Россия.

По его словам, сейчас ведется соответствующая работа по линии российских миграционных властей и министерства иностранных дел РФ.

"Ситуация меняется, очень много сейчас вопросов остаётся. Поэтому по мере прояснения будет уже формулироваться позиция", - отметил Песков.

Эвакуация из Афганистана

11
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Россия Афганистан Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"

Мосгорсуд оставил в силе приговор Ребровскому по делу "Нового величия"

В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум летальных исходов COVID-19 за сутки

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Режим "черного неба" на три дня ввели в трех районах Кузбасса

Актриса Екатерина Васильева стала монахиней

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

Молочный союз пожаловался ФАС на наценки до 150% на продукты в ритейле

"Союзмолоко" сообщило о резком росте себестоимости молочной продукции

Что случилось этой ночью: четверг, 26 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');