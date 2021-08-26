РФ пока не решила, сколько мигрантов из Афганистана она готова принять

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Россия пока не решила, сколько мигрантов из Афганистана она готова принять, позиция по этому вопросу будет формулироваться по мере прояснения ситуации в этой стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, какой-то сформулированной позиции на этот счёт нет", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, выработана ли позиция о том, сколько желающих покинуть Афганистан готова принять Россия.

По его словам, сейчас ведется соответствующая работа по линии российских миграционных властей и министерства иностранных дел РФ.

"Ситуация меняется, очень много сейчас вопросов остаётся. Поэтому по мере прояснения будет уже формулироваться позиция", - отметил Песков.