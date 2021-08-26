ФАС заподозрила картельный сговор на рынке арматуры

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Федеральная монопольная служба сообщила, что, отслеживая цены на арматуру, нашла признаки возможного картельного сговора крупнейших производителей этой продукции. В связи с этим ведомство проведет внеплановые проверки ПАО "НЛМК", ООО "Новосталь-М", ООО "Тулачермет-Сталь", ООО УК "ПМХ".

Проверяющие изучат ценообразование у этих производителей и выяснят причины возможного необоснованного повышения цен. Если в действиях компаний найдут нарушения закона о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

ФАС следила за ценами из-за жалоб на подорожание металла.

Мониторинг выявил, что в 2021 году в России арматура подорожала более чем на 50% в годовом измерении. Одной из причин роста цен металлурги называли рост цен за рубежом, отметила ФАС. Однако ведомство отметило, что в России цены растут, даже когда за рубежом арматура дешевеет.

Проанализировав имеющиеся данные, ФАС установила обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру.

На рост цен на металлопрокат еще в конце прошлого года пожаловались российские застройщики, позднее их поддержали энергокомпании.

В апреле 2021 года ФАС возбудила дела о признаках картельного сговора на рынке металлопроката в отношении семи компаний-металлотрейдеров: АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО Металлоторговая компания "Красо".

Затем были возбуждены дела против НЛМК, ММК и "Северстали" о поддержании монопольно высоких цен на рынке плоского проката.