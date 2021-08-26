В Минздраве допустили повышенную летальность от "дельта"-штамма COVID

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Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Летальность при заболевании "дельта"-вариантом коронавируса может быть выше, чем при заражении другими штаммами из-за ускоренного развития тяжелых осложнений, сообщил в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является (...) в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) - тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов. При инфицировании вирусом данного штамма отмечается также частое развитие тяжелых форм заболевания у людей молодого возраста. Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванном "дельта"-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости", - сказал Кузнецов журналистам.

По его словам, "среди вакцинированных граждан число случаев госпитализаций, тяжелых осложнений COVID-19 существенно ниже, чем среди невакцинированных".

Штамм "дельта" появился в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.