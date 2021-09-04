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В Дагестане сообщили о возможном обнаружении тела пятого пропавшего из-за схода селя

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели нашли тело туриста, предположительно, пропавшего после схода селевого потока в ущелье Гунибского района Дагестана, сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный ГУ МЧС по Дагестану в субботу.

"Да, обнаружено тело мужчины. Его передали на экспертизу в МВД республики. Ждем заключения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, тело погибшего обнаружили в Гоцатлинском водохранилище.

Ранее сообщалось, что в августе ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского и Гунибского районов. Селевыми потоками в Левашинском районе унесло два автомобиля - в селе Хаджалмахи - ВАЗ-2107 , в котором находились два человека (мать и сын), и в селе Куппа - грузовую "Газель", в которой ехал один мужчина. Кроме того, в Гунибском районе в Карадахской теснине водой унесло двоих туристов.

Четверо из пятерых пропавших были найдены погибшими.

От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа в Левашинском районе республики.

Дагестан

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