Отели Северной Осетии будут принимать только туристов с прививкой или ПЦР-тестами

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - По рекомендации регионального Роспотребнадзора санатории, гостиницы и частные средства размещения отдыхающих в Северной Осетии смогут принимать туристов лишь при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, сообщает пресс-служба регионального комитета по туризму.

При этом ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до заселения, говорится в сообщении.

Требования введены в связи с осложнением эпидемиологической ситуации и угрозой распространения коронавирусной инфекции с учетом роста заболеваемости в целом по РФ.

По данным регионального Минздрава, на 27 августа в стационарах республики находятся 814 человек (43 госпитализированы за сутки), из которых у 468 референс-центром подтвержден COVID-19. Выписаны 79 человек.

Как сообщалось, 3 августа глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов на заседании оперативного штаба обратился к санаторно-курортным организациям, предпринимателям, турбазам с предложением предоставлять гостиничные услуги туристам по сертификатам о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестам.