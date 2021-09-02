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Предварительный отчет о причинах крушения Ил-112В опубликуют в середине сентября

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по расследованию крушения самолета Ил-112В должна опубликовать предварительный отчет через месяц после катастрофы, сообщил "Интерфаксу" председатель комиссии, замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Ровно через месяц (после катастрофы - ИФ) я обязан дать по закону предварительный отчет", - сказал Бочаров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В России"Ъ" назвал причины крушения Ил-112В в Подмосковье"Ъ" назвал причины крушения Ил-112В в ПодмосковьеЧитать подробнее

17 августа в районе аэродрома Кубинка в Подмосковье разбился единственный летный образец нового транспортника Ил-112В. Катастрофа произошла при заходе на посадку во время тренировочного полета перед форумом "Армия-2021". Погибли все три члена экипажа. Президент России Владимир Путин наградил их орденами Мужества посмертно "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники".

Потерпевший крушение самолет состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга РФ, комиссию по расследованию происшествия возглавил замглавы ведомства Олег Бочаров.

Следователи после крушения Ил-112В возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.3 ст. 263 УК РФ).

Ил-112В был оснащен турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ, выпущенными "ОДК-Климов" (входит в "Ростех"). Аналогичные двигатели установлены на пассажирском Ил-114-300, который пока также проходит испытания. По данным ОАК, на данный момент испытательные полеты Ил-114 приостановлены до выяснения причин крушения Ил-112В.

Хроника 17 августа – 02 сентября 2021 годаКрушение самолета Ил-112В в Подмосковье
Минпромторг Олег Бочаров Ил-112В

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