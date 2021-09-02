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Авиация Минобороны возвращается в Россию после тушения пожаров в Турции

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные самолеты и вертолеты, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции, возвращаются в РФ, сообщили в Минобороны России.

"В ближайшее время экипажам военно-транспортных самолетов Ил-76 и транспортно-боевых вертолетов Ми-8 предстоит совершить перелет на территорию РФ и вернуться в пункты постоянной дислокации после выполнения задач на территории Турецкой республики", - заявили в Минобороны РФ.

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В ведомстве отметили, что тушить природные пожары Турции помогали четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. "Всего экипажами самолетов и вертолетов ВКС России в Турции было совершено 179 вылетов на пожаротушение, осуществлено 455 сбросов воды общей массой порядка 7,5 тысяч тонн", - сказали в Минобороны.

В аэропорту Антальи состоялась торжественная церемония проводов российских летчиков, в ходе которой турецкие чиновники поблагодарили авиационные экипажи Минобороны России за оказанную помощь.

15 августа в Турции во время вылета для тушения пожара потерпел крушение принадлежавший Минобороны РФ самолет-амфибия Бе-200. Погибли пять российских военных и трое граждан Турции, находившихся на борту.

Турция Минобороны РФ

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