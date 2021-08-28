Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Авиация привлечена к тушению пожара в Оренбургской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению пожара в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во второй половине дня к тушению планируется привлечь также самолет Ил-76 Минобороны РФ.

Днем 27 августа спасателям поступило сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26 км трассы Оренбург-Самара. Горела сухая трава и участок лесополосы. Позднее МЧС информировало о возгорании серы на открытой площадке возле железнодорожных путей. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не проводилась.

В РоссииВласти Оренбургской области заверили, что пожар не угрожает ГПЗ "Газпрома"Читать подробнее

Степной пожар произошел в окрестностях газоперерабатывающего завода, однако не угрожал ему, уточняли "Интерфаксу" в министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

Позднее на трёх участках открытое горение было ликвидировано, на двух участках работы по тушению еще продолжались, в том числе на том, где горела сера на открытой площадке в районе железнодорожных путей. Туда был передислоцирован пожарный поезд.

В пяти населенных пунктах Оренбургского района области - Черноречье, Зауральный, Нижняя Павловка, Старица, Дедуровка - был объявлен локальный режим ЧС.

Оренбургская область МЧС

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 28 августа

Областные власти сообщили об одном погибшем в ярославской больнице

Три пациента погибли при пожаре в "красной зоне" больницы в Ярославле

Росстат сообщил о росте убыли населения в России на 62% за 7 месяцев

Пандемия коронавируса

Росстат сообщил, что в июле в России умер 50 421 пациент с COVID-19

Пандемия коронавируса

Голикова сообщила о спаде смертности от COVID-19 в Москве и Петербурге

Что произошло за день: пятница, 27 августа

Доллар подешевел на 63 копейки

Доллар подешевел на 63 копейки

Один из основателей группы "Смысловые галлюцинации" находится в коме

С соратников Навального взыскали 550 тысяч рублей за работу полиции в выходной

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');