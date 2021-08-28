Авиация привлечена к тушению пожара в Оренбургской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС России привлечен к тушению пожара в Оренбургской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во второй половине дня к тушению планируется привлечь также самолет Ил-76 Минобороны РФ.

Днем 27 августа спасателям поступило сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26 км трассы Оренбург-Самара. Горела сухая трава и участок лесополосы. Позднее МЧС информировало о возгорании серы на открытой площадке возле железнодорожных путей. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не проводилась.

Степной пожар произошел в окрестностях газоперерабатывающего завода, однако не угрожал ему, уточняли "Интерфаксу" в министерстве региональной и информационной политики Оренбургской области.

Позднее на трёх участках открытое горение было ликвидировано, на двух участках работы по тушению еще продолжались, в том числе на том, где горела сера на открытой площадке в районе железнодорожных путей. Туда был передислоцирован пожарный поезд.

В пяти населенных пунктах Оренбургского района области - Черноречье, Зауральный, Нижняя Павловка, Старица, Дедуровка - был объявлен локальный режим ЧС.