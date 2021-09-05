Путин на следующей неделе встретится с олимпийцами и Лукашенко

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет в Кремле победителей и призеров Олимпиады в Токио, а также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

Планы встречи с олимпийцами в Кремле подтвердил министр спорта Олег Матыцин в программе "Москва.Кремль.Путин". В тот же день президент проведет заседание Совета по физкультуре и спорту.

С Лукашенко Путин проведет не только переговоры, но и совместную пресс-конференцию, чего не было довольно давно, отмечает телеканал "Россия-1" (ВГТРК).

На сайте телеканала отмечается, что, "по сообщениям многих изданий, речь идет о целом пакете важных интеграционных соглашений".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут 9 сентября.