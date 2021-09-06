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ОНК рассказала о спонтанности конфликта в хабаровской колонии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Конфликт в исправительной колонии №14 в городе Амурске Хабаровского края был спонтанным и произошел из-за возникших разногласий. Об этом сообщила председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания Хабаровского края Виктория Макарчук.

"Члены ОНК посетили Федеральное казенное учреждение ИК-14. Провели беседы с осужденными. С их слов, конфликт возник спонтанно на почве разногласий", - сказала Макарчук "Интерфаксу" в понедельник.

По ее данным, в результате драки погибли два человека, пятеро были госпитализированы. Все документы, которые имеют отношение к инциденту, изъяты следственными органами в рамках уголовного дела.

Серьезных жалоб от заключенных, согласно информации Макарчук, в ОНК не было.

"Члены ОНК получили жалобы от осужденных на график работы магазина и отсутствие в нем ассортимента", - добавила председатель региональной ОНК.

В ночь на 5 сентября в ИК №14 города Амурска произошла массовая драка заключенных. Погибли два человека, несколько пострадали. Ситуацию удалось взять под контроль с помощью спецназа.

Двое осужденных в удовлетворительном состоянии находятся в больнице Амурска. Еще один в тяжелом состоянии после операции проходит лечение в больнице Комсомольска-на-Амуре.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Идут проверки со стороны прокуратуры и руководства УФСИН и ФСИН России.

ОНК Амурск Хабаровский край

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