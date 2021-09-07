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Площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась вдвое за сутки

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в лесах Иркутской области новых возгораний не зарегистрировано, ликвидировано три из восьми остававшимися локализованными пожаров, сообщила пресс-служба правительства региона во вторник.

Все эти потушенные и локализованные лесные пожары находятся в северном Катангском районе.

"За минувшие сутки там ликвидировано три пожара на общей площади 12 тыс. 862 га. В полностью локализованном состоянии в этом муниципальном образовании на вечер 6 сентября оставалось пять очагов на общей площади 12 тыс. 374 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь активного горения составляла 12,75 га, сократившись на 6,36 га. В лесах Катангского района отменен режим ЧС муниципального характера. В пресс-службе областного правительства "Интерфаксу" уточнили, что он был введен с 5 июня.

В тушении лесных пожаров в понедельник был задействован 301 человек и шесть единиц наземной техники. Передислокацией сил и средств пожаротушения занимались четыре вертолета Ми-8.

С начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 587 лесных пожаров, что на 329 случаев меньше, чем на эту дату в прошлом году. Как сообщалось, на вечер воскресенья в регионе оставались локализованными восемь лесных пожаров на общей площади свыше 25 тыс. га, все в Катангском районе. Таким образом, за сутки их число сократилось в 2,6 раза, площадь - вдвое.

На севере региона до 15 сентября продлен особый противопожарный режим в связи с прогнозом особой пожарной опасности из-за устойчивой сухой погоды. Продолжает действовать объявленный с 13 августа, в том числе в Якутии, режим ЧС межрегионального значения.

Иркутская область

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