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Лесные пожары на площади более 35 тыс. га ликвидировали в Якутии за сутки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На территории Якутии за сутки ликвидированы 5 лесных пожаров на площади 35,9 тысяч гектаров, сообщает оперштаб республики.

"На 1 сентября в регионе действуют 27 лесных пожаров. На тушении задействованы 325 человек и 31 единица техники", - говорится в сообщении.

Для тушения лесных пожаров привлекалось семь воздушных бортов. Угрозы населенным пунктам нет.

В свою очередь, глава Якутии Айсен Николаев написал в соцсетях, что в среду утром еще 70 детей из районов, в которых была наиболее сложная лесопожарная обстановка, улетели в лагерь "Орленок".

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области введен межрегиональный режим ЧС.

Якутия

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