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Правительство поддержало отмену обязательного техосмотра в России

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на заседании во вторник поддержала инициативу об отмене обязательного техосмотра в России, заявил глава комиссии, вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Предложение "Единой России" давно назрело. Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею", - сказал Хуснуллин, которого цитирует пресс-служба "Единой России" (ЕР) во вторник.

"За безопасностью своего мотоцикла или автомобиля, в первую очередь, должен следить собственник", - добавил вице-премьер.

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В ЕР пояснили детали поддержанной партийной инициативы: для физических лиц техосмотр становится полностью добровольным. Единственное исключение - диагностическая карта понадобится в случае смены владельца, когда автомобиль или мотоцикл старше четырех лет.

При этом новый порядок будет распространяться только на граждан - для коммерческого транспорта осмотр останется обязательным.

Как отметил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, которого также цитируют в пресс-службе партии, законопроект об отмене техосмотра будет доработан вместе с правительством и внесен в Думу. При этом планируется, что документ будет "оперативно принят" новым созывом.

Турчак добавил, что ЕР получила много обращений по поводу упрощения процедуры прохождения техосмотра для машин и мототранспорта.

"Действующие правила проведения техосмотра уже морально устарели, они были приняты в 1994 году. Все процедуры превратились в банальную формальность. И многие это воспринимают, как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", - сказал Турчак.

Вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя России. В ЕР приводят данные, согласно которым в России около 49 млн легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 млн машин - моложе десяти лет.

Единая Россия Марат Хуснуллин

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