Спасатели оценят обстановку на заимке отшельницы Лыковой после пожара в Хакасии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет со спасателями вылетел на заимку отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в тайге на территории заповедника "Хакасский", где накануне вечером произошел пожар, сообщает пресс-служба правительства Хакасии в среду.

"По предварительным данным, возгорание потушили три волонтера. В результате пожара повреждены крыша и потолок хозяйственной постройки. Пострадавших нет. Утром на место вылетел вертолет МЧС России МИ-8 с рабочей группой главного управления, спасателями и представителями санавиации", - говорится в сообщении.

Спасатели должны будут установить обстоятельства пожара на месте происшествия.

Как сообщалось, накануне в старом доме Лыковой, в котором она проживала до переезда в новый, произошел пожар. Никто не пострадал, в том числе ее четыре кошки.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович. По воспоминаниям геологов, нашедших старообрядцев, они словно очутились в 19 веке: семья из пяти человек была одета в домотканую одежду, ходила в берестяной обуви, жила натуральным хозяйством, охотой и рыболовством. В употреблении Агафьи встречаются слова, бытовавшие 6-7 веков назад. Например, слово "лжепослушество", означающее лжесвидетельство, уже не употребляется в обыденной речи с 17 века.

В январе 2016 года Лыкова ездила на лечение в Кемеровскую область, после чего вернулась на свою заимку. В марте 2021 года отшельница переехала в новый дом, строительство которого организовал один из крупных российских бизнесменов.