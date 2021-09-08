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Адвокат Уилана сообщила об отмене заседания ВС Мордовии по его выдворению

Ранее рассмотрение ходатайства планировалось 27 сентября, новая дата будет названа до 14 сентября

Адвокат Уилана сообщила об отмене заседания ВС Мордовии по его выдворению
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Мордовии 27 сентября не будет по существу рассматривать ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана в США для отбытия наказания.

"Нам сейчас позвонили из суда и сообщили, что судья проведет подготовку по делу и о дате рассмотрения по существу нам будет сообщено до 14 сентября", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Уилана Ольга Карлова.

По словам адвоката, в ходе подготовки судья проверит наличие всех необходимых материалов в деле для рассмотрения ходатайства по существу, а также может запросить мнение всех сторон о возможности выдачи Уилана США.

Как отмечается в ходатайстве защиты, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и оказании стоматологических услуг.

"Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства.

Как ожидается, Уилан, который отбывает наказание в мордовской колонии, будет лично присутствовать на заседании Верховного суда Мордовии. Само заседание также скорее всего пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Пол Уилан

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