Адвокат Уилана сообщила об отмене заседания ВС Мордовии по его выдворению

Ранее рассмотрение ходатайства планировалось 27 сентября, новая дата будет названа до 14 сентября

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Мордовии 27 сентября не будет по существу рассматривать ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана в США для отбытия наказания.

"Нам сейчас позвонили из суда и сообщили, что судья проведет подготовку по делу и о дате рассмотрения по существу нам будет сообщено до 14 сентября", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Уилана Ольга Карлова.

По словам адвоката, в ходе подготовки судья проверит наличие всех необходимых материалов в деле для рассмотрения ходатайства по существу, а также может запросить мнение всех сторон о возможности выдачи Уилана США.

Как отмечается в ходатайстве защиты, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и оказании стоматологических услуг.

"Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства.

Как ожидается, Уилан, который отбывает наказание в мордовской колонии, будет лично присутствовать на заседании Верховного суда Мордовии. Само заседание также скорее всего пройдет в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.