Верховный суд Мордовии 27 сентября рассмотрит вопрос о выдворении Пола Уилана в США

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Мордовии назначил на конец сентября рассмотрение ходатайства о выдворении осужденного за шпионаж в РФ американца Пола Уилана в США для отбытия наказания.

"Заседание назначено на 27 сентября в 10 утра", - сообщили "Интерфаксу" его адвокаты Ольга Карлова и Владимир Жеребенков.

Как ожидается, Уилан, который в настоящее время отбывает наказание в мордовской колонии, будет лично присутствовать на заседании суда.

Ожидается также, что заседание суда пройдет в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "секретно".

В Верховном суде Мордовии агентству подтвердили получение ходатайства адвокатов и назначение даты заседания.

"Ходатайство поступило. Заседание назначено на 27 сентября", - сообщил собеседник агентства. Он не уточнил имени судьи, который будет рассматривать ходатайство.

Как отмечается в ходатайстве защиты, Уилан, отбывая наказание в РФ, "объективно лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей". Кроме того, защита американца указывает, что в мордовской колонии затруднено оказание медпомощи Уилану при лечении хронических заболеваний и оказании стоматологических услуг.

"Усложняется оказание помощи тем, что ранее Уилан воевал в Ираке, был контужен, плохо слышит и ему сложно описать возникшие осложнения", - говорится в тексте ходатайства.

"Фактически Уилан лишен возможности осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, что приводит к излишним страданиям и нарушению гуманитарных прав. Передача его в США (...) восстановит нарушенные права и позволит реализовать принцип взаимности", - говорится в заявлении.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также поданным Великобритании, к 16 годам заключения в колонии строгого режима за шпионаж. Уилан не признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеялся, что его обменяют. В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской исправительной колонии №17.

Адвокаты американца заявили агентству, что Уилан не рассчитывает, что США пойдут на его обмен, а надеется на "добрую волю президента Владимира Путина". По мнению Уилана, в ответ американские власти в рамках взаимности могут отправить в Россию находящихся в американской тюрьме Виктора Бута и Константина Ярошенко.