РФ выразила протест послу Эстонии из-за отказа в визе российскому дипломату

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия выразила послу Эстонии в Москве протест в связи с отказом в визе российскому дипломату, примет соответствующие ответные меры, заявили в МИД РФ.

"8 сентября послу Эстонии в Москве Маргусу Лайдре был заявлен решительный протест в связи с очередным недружественным шагом эстонской стороны, отказавшей 30 августа в визе российскому дипломату", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Мы неоднократно предупреждали эстонскую сторону, что ее курс на дальнейшее обострение неминуемо приведет к нашим ответным шагам - вынуждены принять соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве. Настоятельно рекомендуем партнерам впредь отказаться от шагов, направленных на дальнейшую деградацию двусторонних отношений. Наш ответ не заставит себя ждать" - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия "целиком лежит на эстонской стороне".

"Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе совершенно безосновательно выславший российского дипломата. Не были услышаны наши призывы остановить раскручивание этой санкционной спирали и после сюжета с задержанием в июле в Санкт-Петербурге эстонского консула Марта Лятте, пойманного с поличным при проведении шпионской операции", - добавила Захарова.

В начале июля этого года РФ выслала из страны консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Эстония ответила объявлением российского дипломата персоной нон грата, после чего в начале августа последовало решение РФ выслать еще одного дипломата - сотрудника посольства Эстонии в Москве. 30 августа МИД Эстонии заявил, что в качестве ответной меры не предоставит визу российскому дипломату.