Монголия продлила ограничения на перемещение через границу с Россией

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Монголии продлили введенные для борьбы с коронавирусом ограничения на перемещение граждан из Монголии в Россию и обратно до 2 июня. Об этом сообщила пресс-служба Бурятской таможни.

При этом уполномоченными органами обеих сторон прорабатывается вопрос о поэтапном восстановлении пассажирского сообщения через автомобильный пункт пропуска МАПП Кяхта-Алтанбулаг на бурятском участке российско-монгольской границы.

В первую очередь, это коснется россиян, привитых двумя дозами вакцины против COVID-19, на основании свидетельств о вакцинации, согласованных двумя сторонами, и сдачи теста на коронавирус, говорится в сообщении.

Как сообщалось, запрет на въезд людей и перемещение товаров из России в Монголию через таможенный пост Кяхта-АлтанБулаг был введен с 16 ноября 2020 года монгольским правительством для борьбы с распространением COVID-19.