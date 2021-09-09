Убитые в Кузбассе школьницы первыми начали разговор с вероятным убийцей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Следствие предварительно восстановило обстоятельства встречи двух школьниц из Киселевска (Кемеровская область) и обвиняемого в их убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР во вторник.

По версии следствия, девочки по дороге из школы увидели мужчину, у которого попросили семечек, чтобы накормить голубя. Мужчина, будучи пьяным, предложил школьницам купить в магазине сладости и корм для птицы, на что они согласились и пошли с ним.

"Купив себе спиртное, а детям обещанное, он убедил их пойти к нему в гости. В заброшенном доме, где он временно проживал, обвиняемый, употребив алкоголь, совершил в отношении девочек насильственные преступления сексуального характера. Чтобы потерпевшие никому не рассказали о произошедшем, мужчина задушил девочек, забросал их тела матрасами и ушел на работу", - сообщили в пресс-службе.

Назначен ряд экспертиз, как погибшим, так и обвиняемому, в том числе будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Также следствие устанавливает, в каких условиях проживали погибшие.

Как сообщалось, 6 сентября утром две 10-летние девочки ушли в школу и не вернулись. По камерам наружного наблюдения было установлено, что вечером того же дня они в сопровождении мужчины, который купил им в магазине сладости, ушли в неизвестном направлении. В ночь на вторник родители одной из пропавших обратились в правоохранительные органы, мать второй девочки, как сообщали местные СМИ, узнала об исчезновении от волонтеров, так как выпивала в соседней деревне.

7 сентября днем был задержан ранее судимый за насилие над несовершеннолетним 41-летний житель Мысков. Он переехал в Киселевск, но не был поставлен на административный учет. Вскоре в заброшенном доме были найдены тела девочек со следами насильственной смерти.

Мужчине инкриминируют пункты "а, в, к" части 2 статьи 105 (убийство двух малолетних лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), два эпизода по части 5 статьи 131 (изнасилование) и два эпизода по части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Также возбуждено дело по статье 293 УК РФ (халатность) по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

Местные СМИ сообщали, что мужчина был задержан местными жителями, которые опознали его по записям с камер наблюдения и передали полицейским.