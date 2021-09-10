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Пожарные спустя месяц смогли потушить крупный пожар в Мордовском заповеднике

Пожарные спустя месяц смогли потушить крупный пожар в Мордовском заповеднике
Сотрудник МЧС России во время тушения пожара в Мордовском заповеднике
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории Мордовского природного заповедника, возникшее в начале августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в пятницу.

"По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован", - говорится в сообщении.

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В северо-западной части заповедника площадь, пройденная огнем, составила 5950 гектаров, в северо-восточной части - 6400 гектаров. В заповеднике продолжится мониторинг пожарной обстановки, отмечает МЧС.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника возник 3 августа. Республиканское МВД сообщало, что его причиной могла стать гроза. Тушению пожара мешали труднодоступность местности, валежник, образовавшийся после природных пожаров 2010 года, а также неблагоприятные метеорологические условия.

В лесах Мордовии и Нижегородской области был введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

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Огонь неоднократно подступал к территории закрытого города Саров, находящемуся к северу от заповедника, в городе наблюдался смог. Кроме того, 19 августа жители поселка Стеклянный Первомайского района Нижегородской области самостоятельно покинули свои дома, позднее там сгорело 11 построек. Из соседнего поселка Берещино эвакуировали 20 жителей пожилого возраста.

10 сентября власти Нижегородской области отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах, введенный из-за крупного природного пожара в Мордовском заповеднике.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, он является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.

Мордовия Мордовский заповедник

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