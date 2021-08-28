Один из очагов пожара в Мордовском заповеднике вновь разросся

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Площадь активного горения очага пожара в северо-восточной части Мордовского заповедника составила 110 га, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России. Отмечается, что площадь, пройденная огнем - 5900 га.

Аналогичная площадь у этого очага горения была в середине недели, накануне сообщалось, что она сократилась до 15 га.

В северо-западной части заповедника площадь активного горения составляет 0,25 га, площадь, пройденная огнем - 5950 га. Этот очаг локализован.

Третий очаг горения - на территории Краснослободского территориального Пурдошанского участкового лесничества - был локализован накануне на территории 450 га.

Низовой пожар на территории Мордовского природного заповедника тушат с 3 августа. Глава Мордовии сообщал, что пожар вспыхнул на том месте, где в 2010 году уже был крупный природный пожар, уничтоживший тогда около 12 тыс. га леса.

В Нижегородской области и Мордовии введен режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования из-за природных пожаров на территории заповедника "Заповедная Мордовия".