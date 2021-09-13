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Движение всех видов транспорта возобновилось на Сахалине после циклона

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Работа всех видов транспорта восстановлена на Сахалине после прохождения циклона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона в понедельник.

"В Невельском, Макаровском и Поронайском районах проведены работы по ликвидации последствий прошедшего циклона. Подтопленных жилых домов нет. Объекты жизнеобеспечения области функционируют без нарушений. Движение для всех видов транспорта - без ограничений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 сентября Сахалин оказался под влиянием циклона, около 20 селей и оползней сошли в Макаровском районе, сели также сошли в Невельском районе, в результате было нарушено автомобильное, железнодорожное и автобусное сообщение. В городе Макаров для недопущения попадания загрязненной воды в централизованную систему водоснабжения было перекрыто водоснабжение, местным жителям подвозят питьевую воду.

Сахалин

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