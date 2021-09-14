Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Путин призвал следить за ценами на оборудование и подключение в рамках догазификации

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал вице-премьера РФ Александра Новака следить за ростом цен на газовое оборудование и услуги по подключению в рамках догазификации, а также не оставлять без внимания газификацию регионов, еще не подключенных к магистральной инфраструктуре.

"Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы. Там есть всякие вполне приемлемые для граждан решения, предложения, об этом ни в коем случае нельзя забывать. Надо заниматься и бесплатной газификацией домохозяйств, но и про этим фундаментальные вещи не забывать", - сказал президент на совещании с членами правительства и руководством "Единой России".

В РоссииВолодин призвал "Газпром" поддержать социальную газификацию в регионахЧитать подробнее

"Что касается единого оператора и комплексной заявки - цель мероприятий в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией. Создание единого чего-либо может привести к монополизации - здесь надо самым внимательным образом следить, чтобы конечная цель была достигнута - сдержать рост цен на оборудование и услуги, в том числе строительные. Понятно, что есть объективные вещи, но тем не менее надо самым внимательным образом на это посмотреть", - подчеркнул Путин.

В свою очередь Новак отметил, что в рамках плановой газификации до 2030 года обсуждается и подключение новых населенных пунктов, которые не имеют на сегодня подключения к магистральной инфраструктуре.

В РоссииЗаявку на подключение в рамках социальной газификации можно подать через госуслугиЧитать подробнее

Он сказал также, что вместе с регионами "мы следим, чтобы расценки, которые предоставляются за услуги комплексного подключения и доведения газа до участка, не завышались".

"Потому что в рамках нормативной базы сегодня в том числе изменены подходы, и эти расценки, если заключается договор с газораспределительной организацией, должны утверждаться регионами, и они будут стандартизированы. Мы следим, чтобы это не были монопольные организации. Сегодня в стране порядка 200 газораспределительных организаций (ГРО), но при этом законодательством в целом у нас утвержден единый ответственный оператор, который отвечает за газификацию в целом по стране", - добавил Новак.

Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Совет директоров "Роснефти" обсудит снижение доли в "ключевом" активе

Российские военные получили единовременные выплаты

Российские военные получили единовременные выплаты

Человек погиб при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"

Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"

Мигрантов выселили из общежития в Бужанинове после стихийного схода

Пассажирский самолет вернулся в Екатеринбург из-за отказа двигателя

Twitter и Telegram оштрафованы на 5 и 9 млн руб. за неудаленный контент

Twitter и Telegram оштрафованы на 5 и 9 млн руб. за неудаленный контент

Путин ушел на самоизоляцию не из-за встречи с Асадом

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

В Кремле отметили спад интереса частных инвесторов к платным автотрассам

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы

Жителей Екатеринбурга оставили без света лесорубы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');