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Мишустин пообещал упростить подключение СНТ к электросетям

Садоводы смогут подключать участки без согласования с правлением

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект постановления, которое существенно упростит порядок подключения электроэнергии для дачников в садовых товариществах, сообщил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас подключение дачного участка к электросети означает для дачников дополнительный расход "и часто - далеко не маленький".

По действующим правилам, сетевые компании подводят линию до границы садоводства, а внутри дачники за свой счет нанимают электриков по договоренности с правлением товарищества, чтобы провода были протянуты к их участку. Чем дальше участок от границы СНТ, тем больше приходится ждать подключения и дороже платить.

"И это все равно не гарантирует, что работы будут сделаны качественно", - отметил премьер.

Он добавил, что руководство СНТ, пользуясь статусом, может вымогать с дачников "дополнительные поборы, причем как за подключение, так и за использование электроэнергии, выставляя неоправданно большие счета", а владельцы участков платят, чтобы им не отключали электричество.

По новым правилам тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания - за обоснованную фиксированную плату и в течение всего 30 дней. Для этого владелец участка будет должен подать заявку в организацию, которая обслуживает этот район, и его подключение "не будет зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ", сказал Мишустин.

Консолидацией электросетевых активов территориальных сетевых организаций (ТСО), СНТ занимаются дочерние компании ПАО "Россети". В частности, ПАО "Россети Московский регион" за последние два года приняло на баланс около 2500 электросетей подмосковных СНТ и планирует завершить работу по консолидации к 2024 году.

Михаил Мишустин правительство Россети

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