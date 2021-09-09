Подразделения ВВС и ПВО Белоруссии и РФ заступили на совместное боевое дежурство

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Зенитные и авиационные подразделения Белоруссии и России заступили на совместное боевое дежурство по охране границ Союзного государства, говорится в телеграм-канале белорусского министерства обороны в четверг.

"На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили зенитные ракетные и авиационные подразделения вооруженных сил двух стран", - сказано в сообщении.

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