Российские зенитчики прибыли в Белоруссию для создания совместного центра подготовки

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Белоруссию прибыли зенитные ракетные войска России для создания совместного с республикой центра подготовки военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО).

"Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации", - говорится в телеграм-канале министерства обороны Белоруссии в субботу.

По данным ведомства, 3 сентября ожидается прибытие авиационной составляющей (самолетов Су-30СМ ВКС России) на аэродром Барановичи.

В министерстве напомнили, что решение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и России было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта в Москве.