Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Якутии у браконьеров изъяли 860 кг рыбы и 174 кг черной икры

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Якутии незаконную добычу водных биологических ресурсов, изъято в общей сложности свыше 2 тонн рыбы осетровых пород и чёрной икры стоимостью более 110 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с региональным Управлением ФСБ России при участии Росгвардии и представителей Росрыболовства пресечена деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконную добычу и реализацию водных биологических ресурсов", - сказала Волк журналистам в среду.

По ее словам, на территории двух районов республики, а также в Якутске изъято 860 кг рыбы семейства осетровых и 174 килограмма черной икры.

"Предварительный ущерб, причинённый государству, превышает 117 миллионов рублей", - сообщила Волк.

Дознавателем МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов (часть третья статьи 256 УК РФ).

Правоохранителями установлено, что на протяжении лета 2021 года ранее судимый житель Якутска вместе с двумя сообщниками осуществляли незаконную добычу рыбы в акватории реки Лена (в Лене водится сибирский осетр - ИФ), а также ее перевозку и хранение. В ходе обысков были изъяты запрещенные орудия лова, а трое подозреваемых задержаны.

В настоящее время уголовное дело передано в территориальное подразделение СК России, заключила представитель ведомства.

Якутия Якутск

Новости по теме

Новости

На выборах в Госдуму будут работать около 250 международных наблюдателей

На выборах в Госдуму будут работать около 250 международных наблюдателей

Уголовное дело возбудили в Петербурге после видео с 15-летней сиротой весом 13 кг

Что произошло за день: вторник, 14 сентября

Обладатели "Пушкинской карты" купили билеты на сумму более 117 млн руб.

Обладатели "Пушкинской карты" купили билеты на сумму более 117 млн руб.

Совет директоров "Роснефти" обсудит снижение доли в "ключевом" активе

Российские военные получили единовременные выплаты

Российские военные получили единовременные выплаты

Человек погиб при сходе ледника в Карачаево-Черкесии

Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"

Путин заявил, что его контакт с заболевшим COVID станет экзаменом для "Спутника V"

Мигрантов выселили из общежития в Бужанинове после стихийного схода

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');