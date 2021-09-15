В Якутии у браконьеров изъяли 860 кг рыбы и 174 кг черной икры

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Якутии незаконную добычу водных биологических ресурсов, изъято в общей сложности свыше 2 тонн рыбы осетровых пород и чёрной икры стоимостью более 110 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с региональным Управлением ФСБ России при участии Росгвардии и представителей Росрыболовства пресечена деятельность группы лиц, которые осуществляли незаконную добычу и реализацию водных биологических ресурсов", - сказала Волк журналистам в среду.

По ее словам, на территории двух районов республики, а также в Якутске изъято 860 кг рыбы семейства осетровых и 174 килограмма черной икры.

"Предварительный ущерб, причинённый государству, превышает 117 миллионов рублей", - сообщила Волк.

Дознавателем МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов (часть третья статьи 256 УК РФ).

Правоохранителями установлено, что на протяжении лета 2021 года ранее судимый житель Якутска вместе с двумя сообщниками осуществляли незаконную добычу рыбы в акватории реки Лена (в Лене водится сибирский осетр - ИФ), а также ее перевозку и хранение. В ходе обысков были изъяты запрещенные орудия лова, а трое подозреваемых задержаны.

В настоящее время уголовное дело передано в территориальное подразделение СК России, заключила представитель ведомства.