В Хабаровской крае задержали браконьеров с 250 кг черной икры

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае в отношении трех браконьеров, которые незаконно добыли 250 кг черной икры, сообщает СУ СК России по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биологических ресурсов)", - сказано в сообщении.

Следствие располагает данными, что трое местных жителей незаконно добывали и продавали осетров и их икру. Мужчин задержали в тот момент, когда они выгружали из катера 250 кг деликатеса и около 20 кг осетровых.

Перед судом следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.