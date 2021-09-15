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РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах

РКН предупредил несколько СМИ о нарушениях законодательства о выборах
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что уже направил редакциям некоторых СМИ предупреждения, поскольку в их работе были выявлены нарушения законодательства о выборах. Что это за СМИ, ведомство не уточнило.

РКН напомнил журналистам, что нужно неукоснительно соблюдать требования российского законодательства в период подготовки и проведения выборов.

В частности, нельзя размещать агитационные материалы кандидатов и партий с нарушением законодательства.

РКН подчеркнул, что "расходы на проведение предвыборной агитации кандидатов и политических партий могут осуществляться только через соответствующие избирательные фонды".

"Кроме того, согласно ст. 62 Федерального закона 20-ФЗ, представителям редакций сетевых изданий и СМИ при осуществлении профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы", - говорится в пресс-релизе.

За эти нарушения предусмотрена административная ответственность (ст. 5.5 и 5.11 КоАП).

Роскомнадзор Госдума

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