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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Представителей Google и Apple пригласили в комиссию СФ по защите суверенитета

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Представителям Google и Apple направили приглашения прийти 16 сентября на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета или принять в нем участие по видеосвязи, сообщил журналистам руководитель комиссии Андрей Климов.

Заседание будет посвящено попыткам вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.

Климов уточнил, что лично направил эти приглашения, поскольку считает, что "лучше вести прямой диалог". Сенаторы готовы общаться, как с руководителями обеих компаний, так и с официальными представителями, добавил он.

"Есть серьезные примеры фактического нарушения российского законодательства со стороны глобальных интернет-компаний, которые расположены главным образом в Соединённых Штатах Америки, - сказал сенатор. - Мы полагаем, что такого рода участие в этом мероприятии позволит представителям этих компаний, если они все-таки соблаговолят появиться, понять суть российских претензий. Эти претензии были направлены им не только нами, они получили соответствующие материалы на этот счет и из прокуратуры РФ".

"Еще в 2018 году я именно с этой площадки делал предупреждение компании Google, и тогда, надо отдать должное, они все-таки в момент наступления "дня тишины" удалили тот контент, который по российскому законодательству считается противоправным. Как будет на этот раз, мы не знаем, поэтому мы хотели бы все-таки, исходя из того, что главная задача нашей комиссии - предотвращать, сделать определённое внушение, в том числе этим американским цифровым гигантам", - напомнил он.

Он выразил надежду на то, что "эти самые интернет-компании будут уважать российский закон, поскольку на территории РФ они работают и, кстати, неплохо зарабатывают".

9 сентября Роскомнадзор потребовал от Apple, Google, Cloudflare и Cisco прекратить предоставление возможностей по обходу блокировки на территории России сайта "Умного голосования", а также мобильного приложения соратников Алексея Навального в связи с нарушением избирательного законодательства. Компаниям напомнили, что недопустимо "оказание услуг, нарушающих российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, размещением агитационных материалов в сети". Невыполнение этих требований в России будут расценивать как иностранное вмешательство в российские выборы, предупредил РКН.

Временная комиссия Совфеда по защите госсуверенитета была создана в середине июня 2017 года, Климов ею руководит со дня основания. В конце лета и осенью 2010 года комиссия заявила, что выявила факты иностранного вмешательства в выборы в Мосгордуму. Год спустя комиссия изучала факты вмешательства Запада в дела России в связи с голосованием по поправкам к Конституции.

Андрей Климов Совет Федерации Госдума Роскомнадзор Google Apple

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