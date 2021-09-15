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Следователи приступили в выяснению обстоятельств аварийной посадки самолета в Пулково

Возможная причина инцидента - неисправность двигателя

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Следователи приступили к выяснению обстоятельств аварийной посадки самолета A319, прилетевшем рейсом из Турции в санкт-петербургский аэропорт Пулково, сообщила представитель Северо-Западного управления следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сказала Марковская в среду журналистам.

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По предварительным данным следствия, в 22:24 в аэропорту Пулково совершил аварийную посадку борт, следовавший рейсом Анталия - Санкт-Петербург, в связи с технической неисправностью двигателя.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер, подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в Санкт-Петербурге. Между тем, представитель авиакомпании "Россия" сообщил "Интерфаксу", что при заходе на посадку самолёт A319 попал в стаю птиц.

Cамолет Airbus A319 с ливреей ФК "Зенит" выполнял рейс из Анталии в Санкт-Петербург. В установленное время посадки он ее не выполнил и продолжил полет на низовой высоте, объявив сигнал бедствия. Между тем, по данным сервиса Flightradar24 самолет вместо посадки в установленное время выполнял маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов (примерно 314 км/ч).

Пулково Airbus A319

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