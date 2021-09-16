Несколько российских операторов начали блокировать Google Docs

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Несколько российских операторов начали блокировать сервис Google Docs, сообщает проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck в Twitter.

Специалисты проекта отметили, что блокировку зафиксировали на устройствах, подключенных к сети через операторов МТС, "Мегафон" (в некоторых регионах) и "Ростелеком" (в некоторых регионах).

"Мегафон, Самара, не работает", - сообщил пользователь @TbIchoblin в ответ на GlobalCheck.

"Мегафон, мобильный, СПб, не работает. Билайн, домашний, СПб, работает", - написал пользователь с ником @gtimoshaz

Ранее 15 сентября официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Заседание будет посвящено попыткам вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму.