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Владимир Путин проголосует на выборах онлайн

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму по интернету, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент будет голосовать на электронном голосовании", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос, в какой день проголосует Путин, Песков сказал, что, когда глава государства решит, пресс-служба Кремля об этом проинформирует.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Путин хорошо себя чувствует.

У Пескова также уточнили, каково самочувствие тех инфицированных, которые контактировали с Путиным. "Слава богу, случаев тяжелого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то совсем в лёгкой форме. Просто так или иначе, все были привиты", - сказал пресс-секретарь. Он отрицательно ответил на вопрос, "не уволят" ли тех, кто, будучи инфицированными, контактировали с президентом.

Накануне Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", сообщил журналистам, что глава государства своевременно зарегистрировался на ресурсе для электронного голосования.

14 сентября стало известно, что Путин ушел на самоизоляцию после контакта с заболевшими людьми из своего окружения. Песков уточнил, что речь идет преимущественно о сотрудниках, которые обеспечивают работу и безопасность президента.

Владимир Путин

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