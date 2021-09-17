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Хроника последних дней СССР

Возбуждено дело о сожжении венка на мемориале в Сочи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи возбуждено уголовное дело против тех, кто сжег траурный венок на Завокзальном мемориале горожанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили в управлении СК по Кубани, дело расследуется по статье о повреждении объекта культурного наследия (п."б" ч.2 ст.243.4 УК).

16 сентября в СМИ появились публикации о том, что на мемориале сожгли венок, который был положен на вечный огонь. Оказалось, что в результате был поврежден памятник.

Следователи сейчас ищут причастных к этому инциденту и выясняют все обстоятельства случившегося.

Сочи Краснодарский край СКР

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