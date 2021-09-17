В НАО семью оленеводов спасли от взявшего их в "заложники" белого медведя

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Медвежий патруль WWF спас в тундре Ненецкого автономного округа (НАО) семью оленеводов, которую фактически взял в заложники белый медведь, сообщила пресс-служба Баренц-отделения WWF России.

"Хищник разгуливал по территории стойбища и убил двух ездовых оленей, которые находились на привязи рядом с чумом. Средств отпугивания у кочевников не было, поэтому медведь представлял угрозу для жизни всей семьи оленеводов", - сообщили в Баренц-отделении.

Оленеводы находились в 28 километрах от побережья Карского моря и поселка Амдерма. По телефону они рассказали о ситуации волонтерам медвежьего патруля.

В итоге спасательная операция была проведена за одни сутки. Медвежий патруль отогнал хищника и доставил оленеводам ракетницы и фальшфейеры, чтобы они сами могли отпугивать белых медведей, если они вернутся.

"Ситуация была опасная, в первую очередь тем, что у оленеводов не оказалось средств для отпугивания. Да, они потеряли двух ездовых оленей, но главное, что люди не пострадали. Патрульные, получив информацию, оперативно и технично отработали вызов", - приводятся в сообщении слова координатора проектов по биоразнообразию Баренц-отделения WWF России Дмитрия Дерунова.

Как сообщалось, в августе десять белых медведей зашли в поселок Амдерма, привлеченные запахом выброшенного на берег моржа. Патрульным удалось отогнать хищников.

Именно через Амдерму пролегает миграционный маршрут белых медведей, и в летнем сезоне в поселке было зафиксировано более 20 визитов хищника. Ранее в Амдерме проживало 12-15 тыс. человек, сейчас там осталось около 400 жителей. Из-за большого количества заброшенных зданий люди не всегда могут заранее заметить появление белого медведя.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Амдерме планируется установить систему защиты от белых медведей. Вокруг территории детского сада, школы и амбулатории будет установлена система видеонаблюдения, освещение и ограждение.

Кроме того, будет создана стандартизированная система сбора данных о численности белых медведей, их распределении по территории, для этого на мобильные телефоны участников медвежьего патруля поставят специальное приложение SMART для оперативного сбора данных и их анализа, составления карт и отчетов. В результате собранные сведения будут интегрированы в международную систему управления информацией о белых медведях и людях (Polar Bear-Human Information Management System, PBHIMS) для оценки риска конфликтов и эффективности мер по предотвращению и смягчению таких встреч.

Медвежий патруль - проект WWF России. Он представляет собой объединение обученных волонтеров из числа местных жителей, которые имеют необходимую технику и транспорт для оперативного реагирования в случае появления белых медведей в населенных пунктах. Медвежьи патрули действуют на Чукотке, в Якутии и НАО.

Благодаря работе медвежьего патруля с 2018 года в поселке не было ни одного физического столкновения с хищником.