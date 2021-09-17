Поиск
Хроника последних дней СССР

Пропавшие в Сибири представители РГО могут находиться в Красноярском крае

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Участники тургруппы Русского географического общества, которые не вернулись из экспедиции по Сибири, предположительно, находятся на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС РФ.

"Группа следовала из населенного пункта Александровский шлюз (Красноярский край) на территорию Верхнекетского района (Томская область). Они ехали на болотоходах. В последний раз их видели 11 сентября. С учетом пересеченной местности при всех раскладках они к данному моменту не могли достигнуть Томской области. Поэтому они сейчас должны находиться на территории Красноярского края", - сказал сотрудник ЦУКС.

Он также сообщил, что тургруппа зарегистрирована на территории Красноярского края.

Ранее сообщалось, что девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области.

МЧС Красноярский край Томская область Русское географическое общество

Новости по теме

Новости

Явка на выборах в РФ на 20:00 первого дня голосования составила 16,85%

Явка на выборах в РФ на 20:00 первого дня голосования составила 16,85%

Пропавшая в Сибири экспедиция РГО последний раз выходила на связь 11 сентября

Что произошло за день: пятница, 17 сентября

Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества

Под Томском пропали 9 представителей Русского географического общества

СКР заинтересовался атаками из-за рубежа на системы онлайн-голосования

СКР заинтересовался атаками из-за рубежа на системы онлайн-голосования

ЦИК получил 25 жалоб на принуждение к онлайн-голосованию

Производители макарон призвали ужесточить экспорт твердой пшеницы из РФ

Производители макарон призвали ужесточить экспорт твердой пшеницы из РФ

В Балашихе опечатали КОИБ после подозрений о вбросе

Явка на выборах в РФ в первый день голосования уже превысила 9%

Явка на выборах в РФ в первый день голосования уже превысила 9%

Газпромбанк вышел из капитала "Мечела"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');