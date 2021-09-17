Пропавшие в Сибири представители РГО могут находиться в Красноярском крае

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Участники тургруппы Русского географического общества, которые не вернулись из экспедиции по Сибири, предположительно, находятся на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Центре управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) МЧС РФ.

"Группа следовала из населенного пункта Александровский шлюз (Красноярский край) на территорию Верхнекетского района (Томская область). Они ехали на болотоходах. В последний раз их видели 11 сентября. С учетом пересеченной местности при всех раскладках они к данному моменту не могли достигнуть Томской области. Поэтому они сейчас должны находиться на территории Красноярского края", - сказал сотрудник ЦУКС.

Он также сообщил, что тургруппа зарегистрирована на территории Красноярского края.

Ранее сообщалось, что девять представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции по территории Томской области.